Lalapaşa Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sezgin Geldi ve dernek yönetim kurulu üyeleri Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, dernek yönetimini makamında kabul etti.

Vali Canalp, derneğe çalışmalarında başarı diledi.

Bu arada, Süloğlu ilçesine bağlı Akardere Köyü Muhtarı İlhan Sürgülü, Safir Koleji Edirne Kampüs Müdürü Bahattin Erel ve okul yöneticileri de Vali Canalp'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyareti

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Büyükdöllük İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, okulda incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Derse de giren Arpacı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Arpacı'ya ziyaretinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan da eşlik etti.

Süloğlu'nda Kovid-19 denetimi

Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında düzenlenen denetimlere katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kazdal ve beraberindeki ekipler, ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, maske mesafe ve temizlik konularında bir kez daha uyardı.