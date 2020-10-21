Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, üniversitesinin gelişim sürecine paralel öğrencilerin artan barınma ihtiyaçları ve bu hususta yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Edirne'de yeni yurt yapımlarının sürdüğünü belirten Ak, öğrencilere yüksek standartlı, güvenli, ekonomik ve kaliteli barınma imkanı sunmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Rektör Tabakoğlu da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na, üniversite öğrencilerine verdiği destekler ve hizmetler için teşekkür etti.

Üniversitede eğitim gören öğrencilerin kente değer kattığını aktaran Tabakoğlu, öğrencilere en iyi ortamın sunulması için tüm kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Havsa Meslek Yüksekokulu müdürlük görevine Prof. Dr. Tan atandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Havsa Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük görevine, Havsa Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tan atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından bu yana TÜ Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini sürdüren Prof. Dr. Ayhan Aytaç'ın kendi isteği ile görevden ayrılmasının ardından, Havsa Meslek Yüksekokulu müdürlüğü görevi, düzenlenen törenle Prof. Dr. Mustafa Tan'a devredildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, törenden yaptığı konuşmada, görev değişimlerinin birer bayrak yarışı ve asıl olanın üniversitenin ürettiği bilgi ve hizmetlerin geliştirilmesi olduğunu belirtti.

Üniversiteyi marka haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün şevkimizi, enerjimizi bu vizyonla ortaya koyuyoruz. Bu noktada önceliğimiz kalite ve nitelik. Görevlerde bulunduğumuz zaman içerisinde üniversitemizin kalite çıtasını yükseltmek, ülkemize, milletimize, bayrağımıza faydalı işler ve projeler geliştirmek TÜ ailesi olarak hepimizin amacı olmalı."

Havsa Meslek Yüksekokulu'nun yeni müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan ise yüksekokulun kalitesini daha da artırmak için çalışacaklarını belirterek, "Okulumuz hocaları ve çalışanlarının destekleri, Havsa halkının ve yerel yönetiminin iş birliğiyle güzel işler başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ayhan Aytaç ise müdürlük mührünü Prof. Dr. Mustafa Tan'a teslim ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.