Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, altyapı çalışması tamamlanan yerlerde asfaltlama çalışmalarının başladığını bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, 20 gün sürecek olan asfaltlama çalışmalarında yaklaşık 25 bin ton civarında asfalt malzemesi kullanılacağını belirtti.

Fatih, Kocasinan, Şükrüpaşa ve 1. Murat Mahallerinde altyapı çalışması bitmiş bütün arterlerde asfaltlama çalışmalarına başladıklarını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Daha dar kazı yaptığımız daha az hasar görmüş olan yollarımızda da yama çalışması ile kilit parke onarım çalışması devam ediyor. Ekim ayı sonunda Edirne'de bu anlamda kazılıp da kapatılmamış yol kalmayacak. Çalışması biten yolları kastediyorum. Bu kışı Edirneliler rahat geçirecekler hiç merak etmesinler."

AK Parti İl Başkanı İba, ilçe başkanlarıyla online toplantı düzenledi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ilçe başkanlarıyla video konferans sistemiyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İba, ilçe kongrelerinde göreve seçilen ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, ilçe teşkilatlarının yaptığı çalışmalar görüşüldü.

Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların süreceğini belirten İba, "Her yeni günü başarıya giden yolda bir fırsat görerek, zaman mefhumunu bir kenara koyup gecemizi gündüzümüze katarak, milletimize hizmet davasını daha ileriye taşıyacağız. Bitirdiğimiz ilçe kongrelerimiz ile milletimize hizmet yolundan uyum içerisinde çalışacağız. Bu kutlu yolculukta rabbimden muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.