Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köylerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmalar kapsamında, merkez ilçeye bağlı Değirmenyeni köyü girişine trafik işaret levhası çalışması gerçekleştirdi.

Keşan ilçesine bağlı Kozköy köyünde de arızalı durumda olan kanalizasyonun onarımı yapıldı.

Dünya Gazeteciler Günü

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba, mesajında, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmede önemli rol oynadığını belirtti.

Gazeteciler gününü kutlayan İba, Meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini en gu¨zel s¸ekilde uygulayan değerli basın emekçilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışkan'ın mesajı

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışkan, gazetecilerin zor bir görevi icra ettiğini aktararak, "Dünyanın dört bir yanında yaşanan gelişmeleri ve olayları kamuoyuna aktaran ve tarafsız bilgi için çalışan tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun." diye belirtti.