Trakya Üniversitesi (TÜ) heyeti, Kosova'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, Ticaret ve Sanayi Bakanı Vesel Krasniqi ve Sağlık Bakanı Armend Zemaj'ı ziyaret etti.

Bakanlarla yapılan görüşmelerde Trakya Üniversitesi ile Kosova arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Heyette, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ve Özel Kalem Müdürü, Basın Danışmanı Öğr. Gör. Kıvanç Ada yer aldı.

Lalapaşa'da KÖYDES çalışmaları

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, KÖYDES programı kapsamında köylerdeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çakal, Doğağnköy ve Dombak köylerinde içme suyu ishale hattı işinin hızlı şekilde devam ettiğini belirtti.

Çakal, Süleymandanişment köyünde 100 metreküp gömme depo ve köy içi içme suyu şebeke hattı yapımının da sürdüğünü kaydetti.