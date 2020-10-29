Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçedeki yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Helvacıoğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda da Keşan Belediyesi olarak Namık Kemal Caddemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keşanımızda bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keşan'da Kovid-19'la mücadele

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını bildirdi.

Helvacıoğlu, özel dezenfeksiyon aracıyla ilçe genelinde çalışma yapıldığını belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Salgın tedbirleri kapsamında Keşan Belediyesi olarak tüm Keşan genelinde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarımızı özel olarak hazırlanan araçlarımızla sürdürüyoruz.

Sağlığınız bizim için çok önemli. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım."