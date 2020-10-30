AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal'ı ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Aksal ve İba, Kaymakam Çakal'a çalışmalarında başarı diledi.

Vali Canalp'e ziyaret

Meriç ilçesine bağlı Akçadam köyü Muhtarı Mehmet Topçu, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, Topçu ve Akçadam Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Ülgen'i makamında kabul etti.

Edirne'de Kovid-19'la mücadele

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları düzenli olarak devam ediyor.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde hijyen çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere iş yeri ve caddeleri dezenfekte ediyor.