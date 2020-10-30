AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Memur-Sen Edirne İl Başkanı Erdinç Dalgıç'ı ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Aksal ve İba, Dalgıç'a çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarete, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Edirne dış ticaret verileri

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından eylül ayı dış ticaret verileri açıklandı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne'de eylül ayı ihracatı 6,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 artarak 6,2 milyon dolar oldu, ithalat ise yüzde 180,2 artarak 4,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan Kaymakam Yüksel'e ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Malkara Kaymakamı Süleyman Yüksel'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, iki komşu ilçenin birlikte gerçekleştirebileceği projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Helvacıoğlu, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Kaymakam Yüksel'e teşekkür etti.

Yüksel de Helvacıoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.