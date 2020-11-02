Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

02.11.2020 11:19
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Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Güvendir bir Avrupa Birliği projesinin Türkiye temsilcisi oldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Güvendir bir Avrupa Birliği projesinin Türkiye temsilcisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Güvendir, "Decolonising Development: Research, Teaching and Practice (Sömürgeden Çıkarma Geliştirme: Araştırma, Öğretme ve Uygulama)" başlıklı Avrupa Birliği projesinin Türkiye temsilciliğine atandı.

Proje Başkanı Dr. Julia Schöneberg tarafından dört yıllığına göreve atanan Güvendir, daha önce de2017-2020 yılları arasında "Avrupa Perspektifinde Yurtdışında Araştırma Eğitimi" projesinin Türkiye temsilciliğini yürütmüştü.

European Cooperation in Science & Technology (COST) tarafından desteklenen projede her ülkeden en fazla iki temsilci yer alıyor.

-Dr. Taşkın kitabını Rektör Tabakoğlu'na sundu

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Taşkın editörlüğünü yaptığı "Rekreasyon Paradigması" kitabını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na sundu.

Tabakoğlu'nu makamında ziyaret eden Taşkın, editörlüğünü üstlendiği kitabı hediye etti.

Taşkın'a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, Taşkın'a çalışmalarında başarılar diledi.

Rekreasyon konusunun farklı disiplinler tarafından ele alınarak tüm yönleriyle 15 farklı bölümde incelendiği kitap, Gazi Kitabevi yayınları arasından çıktı.

Trakya Üniversitesi, Avrupa Birliği, Öğretim Üyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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