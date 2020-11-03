İpsala ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

İpsala Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler ilçe merkezi, belde ve köylerde toplu kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Salgınla mücadele kapsamında ekipler vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve kapalı alanların havalandırılmasına ilişkin uyardı.

Ekiplerin denetim, temizlik ve ilaçlama faaliyetleri devam ediyor.

Keşan'da üstyapı çalışmaları

Keşan ilçesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Namık Kemal Caddesi'ndeki yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, Keşan'ın cadde ve sokaklarının güzelleştiğini belirterek, "Daha modern ve daha yaşanabilir bir Keşan hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrin modernizasyonu ve yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda yol ve kaldırım yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hoş geldin bebek projesi

Keşan Belediyesi'nce başlatılan hoş geldin bebek projesi kapsamında aileler ziyaret ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri Zehra ve Yasin Ünlü çiftinin kızları Gökçe, Zümrüt ve Ahmet Çilbil çiftinin oğulları Mehmet Azer bebeğin hediyelerini ailelerine verdi.