Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, okulda incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Derse de giren Arpacı, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Arpacı'ya ziyaretinde Müdür Yardımcıları Cemal Turan ve Nail Yılmaz da eşlik etti.

Öğrenciler gazete çıkardı

TED Edirne Koleji öğrencileri, "Objektif" adlı öğrenci gazetesi çıkardı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler tarafından hazırlanan gazetenin her ay düzeli olarak yayınlanacağı belirtildi.

Gazetede, okulda yapılan etkinliklerle bilim ve sanat içeriklerinden oluşan haberler yer alıyor.

Yedinci Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen "7. Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 4 Kasım günü online olarak gerçekleştirilecek.

Marmara Bölgesi özelinde katılımcılar ile gerçekleştirilecek olan etkinlikte, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı yabancıların sosyal uyumlarının sağlanması adına görüş alışverişinde bulunulup, bilgilendirmeler yapılacak.

Etkinliğe, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp ile Marmara Bölgesindeki üniversitelerde görev yapan ve göç alanında çalışan akademisyenler katılacak.