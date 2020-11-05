Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, okul ziyaretlerinde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı ve Ak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Liderleri ile okulları ziyaret etti.

Ziyaretlerde, okul yöneticilerine Gençlik Merkezi ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

TÜ bilimsel dergiler tanışma toplantısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde faaliyet gösteren bilimsel dergilerin editörleri ve çalışanları online düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi.

TÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Avrupa Bilim Editörleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve birliğin Türkiye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cem Uzun yönetiminde gerçekleşen toplantıya, üniversite bünyesinde yayın faaliyetlerini sürdüren 14 bilimsel derginin editör, editör yardımcıları ve dergi çalışanları katıldı.

Toplantıda göreve yeni başlayan editör, editör yardımcıları ve dergi çalışanlarının kendilerini tanıtmasının ardından bilimsel yayıncılık ile ilgili merak edilenler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Prof. Dr. Uzun, Trakya Üniversitesi bilimsel dergi editörleri ve çalışanlarının geleneksel olacak toplantı serilerinin EASE Türkiye Bölümünün faaliyetleri altında devam edeceğini ve ileride yapılacak toplantılar için bir başlangıç olacağını belirtti.