Edirne Valiliği tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne kondisyon aletlerinin olduğu alan park olarak düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İbrahim Acar Spor Tesislerinin bahçesine açık hava kondisyon aletleri parkının yapımı tamamlandı.

Açıklamada, "İbrahim Acar Spor Tesislerinin bahçesine açık hava kondisyon aletleri parkımızın yapımını tamamladık. Sağlıklı ve keyifli günlerde kullanmanız dileklerimizle" denildi.

Eğitimde İş Birliği Protokolü

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) arasında "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol kapsamında okul ve kurumlarda, seminer, panel, sempozyum, konferans ve eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

Eğitim sorunlarına çözüm üretmek amacıyla akademisyenleri ve uygulayıcılarının bir araya getirilmesi ve eğitim bilimlerinde araştırma projeleri gerçekleştirerek, desteklenmesi sağlanacak.

İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, EYUDER Genel Başkanı Dr. Adem Çilek ile EYUDER Edirne İl Temsilcisi Tamer Karakuş ve dernek üyeleri katıldı.

Ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri ödenmeye başladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin yatırılmaya başlandığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni normal dönemde istihdamın korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Çalışan ve işverenlerin yanlarında olduklarını aktaran İba, vatandaşların banka hesaplarından ödenekleri çekebileceğini kaydetti.