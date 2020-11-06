KÖYDES 2020 Programı kapsamında Lalapaşa'ya bağlı köylerde yapılan içme suyu isale hattı çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını belirtti.

Çalışmaların sorunsuz şekilde yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "2020 KÖYDES Programı çerçevesinde yapımı devam eden Doğanköy grup 2 bin 150 metre içme suyu isale hattı değişimi ve 2020 KÖYDES ek programında bulunan 4 bin 150 metre Dombay içme suyu grubu ENH ve terfi hattı yapım işinde sona gelinmiştir. Köylerimize hayırlı olsun." denildi.

DSİ Bölge Müdürü Kuran'a ziyaret

Tes-İş Edirne Şube Başkanı Zeki Şişko, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Kuran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şişko'ya teşekkür etti.

Şişko da Kuran'a çalışmalarında başarı diledi.