Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

10.11.2020 13:55
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Saadet Partisi Edirne İl Gençlik Kolları Teşkilatı aylık değerlendirme toplantısı yaptı.

Saadet Partisi Edirne İl Gençlik Kolları Teşkilatı aylık değerlendirme toplantısı yaptı.

Birim başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, geçen ayın çalışmaları değerlendirilerek gelecek ay için çalışma plan ve programı yapıldı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kaya, partinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, gençliğin sorunlarının her geçen gün arttığını savundu.

Kaya, bir taraftan teşkilat çalışmalarını sürdürdüklerini, diğer taraftan da bilhassa gençler için geleceğe yönelik plan ve programlar üretmeye çalıştıklarına vurgu yaptı.

Eğitimin niteliğinin artırılıp süresinin azaltılması gerektiğini savunan Kayan, "Böylece gençlerin hayata geç kalmadan beceri ve niteliklerini üretime aktarmaları sağlanacaktır. Hayata geçireceğimiz kalkınma hamlesi ile gençlerimiz bu bunalımdan kurtarılacaktır." ifadelerini kullandı.

TÜ Rektörü Tabakoğlu'ndan Kırcaali Belediyesi'ni ziyaret

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bulgaristan'ın Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz'i makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Tabakoğlu, ziyarette, 2003 yılından bu yana Belediye Başkanlığı görevini sürdüren, aynı zamanda doktorasını tamamlayarak akademik kariyeri ile de öne çıkan Başkan Aziz'in çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Trakya Üniversitesi olarak tüm imkanlarını Kırcaali Belediyesi'ne ve Kırcaalililer'e açmaya hazır olduklarını ifade eden Tabakoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Akredite eğitim sistemimiz ve nitelikli sağlık hizmetlerimiz bu anlamda öne çıkan temel alanlar. Diğer taraftan yerel yönetimler konusundaki bilgi ve tecrübemizin de Kırcaali'ye önemli değerler katacağı inancındayız. Bulgaristan üniversiteleri ile geliştireceğimiz iş birlikleri sayesinde bölgenin sorun ve ihtiyaçları için bilimsel temelli yaklaşımlar, çözüm önerileri üretebiliriz.

Hayata geçireceğimiz ortak Avrupa Birliği projeleri sayesinde her iki ülkeye somut faydalar sağlayabileceğimiz gibi Türkiye ve Bulgaristan arasındaki olumlu ilişkilerin daha da güçlenmesine katkıda bulunabiliriz. Üniversite olarak Belediye Başkanımız Hasan Aziz ve Kırcaali'ye her zaman, her konuda destek olmaya hazırız."

Başkan Aziz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tabakoğlu'na, Kırcaali Belediyesi ve bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Trakya Üniversitesi'nin Kırcaali Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında sürpriz bir de online görüşme gerçekleştirildi.

Kırcaali Belediyesi'nin paydaşlarından biri olan aynı zamanda Trakya Üniversitesi ile de ortak bazı çalışmaları bulunan, Bulgaristan'ın Burgas kentinde faaliyet gösteren Burgas Free Üniversitesi yönetimi Trakya Üniversitesi heyetini online ortamda selamladı.

Trakya Üniversitesi, Saadet Partisi, Kırcaali, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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