Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, okul ve belediye arasında gerçekleştirilen iş birliği çalışmaları görüşüldü.

Balkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, okulun fiziki şartlarının geliştirilmesi ve çehresinin değişerek yaşam kalitesinin artırılmasıyla ilgili verilen desteğin süreceğini ifade etti.

Prof. Dr. Tan da Balkan'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kaymakam Güngör'ün köy ziyaretleri

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, Sarıcaali, Sultanköy, Balabancık, Tevfikiye ve Karaağaç köylerini ziyaret etti.

Köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Güngör, köy muhtarlarından bilgi aldı.

Güngör, vatandaşlarla da sohbet ederek, Kovid-19 salgını konusunda uyarılarda bulundu.

MHP Edirne İl Başkanı Tercan

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının özverili bir mücadele sergilediğini bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele eden sağlık personellerinin ek ödemelerden faydalanmasını talep ettiklerini belirtti.

Hastalığın Türkiye'de görülmesiyle ciddi bir mücadele vermeye başlandığını aktaran Tercan, şunları kaydetti:

Hekimlerimiz ve tüm sağlık camiası hastalarımızın tedavilerinde gece gündüz demeden ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Biz MHP olarak sağlık çalışanlarının her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam ediyoruz. Koronavirüsle mücadelede tüm sağlık personelinin aynı anda ve adil olarak ek ödenekten faydalanmasını istiyoruz. Özlük haklarının teslimi ve virüs yüzünden can veren personelin şehit sayılması için gereken çalışmaların yapılmasını istiyorum."