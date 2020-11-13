Keşan ilçesinde yeni şehir stadyumunun yapım çalışmaları başladı.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada çalışmaların çevreci belediyecilik anlayışıyla tek bir ağaca zarar vermeden gerçekleştiği belirtildi.

Ağaçların nakil işlemlerinin özenle gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Şehir stadyumunun şantiye alanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şantiye sahası içinde kalan ağaçlarımızı zarar vermeden tekniğine uygun bir şekilde naklini yapıyoruz. 40 ağacımızın nakil işlemini zarar vermeden gerçekleştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hoş geldin bebek projesi

Keşan Belediyesi'nce başlatılan hoş geldin bebek projesi kapsamında aileler ziyaret ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Buse ve Yusuf Coşkun çiftinin kızları Lina, Lale ve Murat Ak çiftinin kızları Belinay Mira, Emsal ve Sinan Arslan çiftinin kızları Elisa, Rabiya ve Ümit Çekiç çiftinin kızları Ecrin Su, Habibe ve Feritcan Demirdöven çiftinin oğulları Selçuk Baki bebek ziyaret edilerek, hediyeleri ailelerine verildi.

Helvacıoğlu çalışmaları inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi.

Helvacıoğlu, Namık Kemal Caddesi'nde çalışan ekiplerden bilgi aldı.

Vatandaşların taleplerini de dinleyen Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi olarak şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızın refahı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı sürdürürken yaptığımız işlerle ilgili hemşehrilerimizle de sürekli istişare ediyoruz. Hemşehrilerimizin çalışmalarımızla ilgili düşünceleri ve istekleri bizler için çok önemli." diye konuştu.