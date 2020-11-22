Edirne Ülkü Ocakları üyeleri maske ve dezenfektan dağıttı.

Ocak üyeleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına destek vererek Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Edirne Ülkü Ocakları Başkanı Salih Zileli, tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de vaka artışlarının yaşandığını belirterek, herkesi tedbirlere uymaya davet ettiklerini ifade etti.

Zileli, maske ve dezenfektan dağıtımına devam edeceklerini kaydetti.

Keşan'da kısıtlamalara uymayanlar hakkında tutanak tutuldu

Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında tutanak tutuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında işlek cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kısıtlamalara uymayanlar hakkında tutanak tuttu.