Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

23.11.2020 14:25
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

İpsala'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

İpsala'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık koordinasyonundaki ekipler, hijyen çalışmalarının düzenli olarak sürdürüyor.

Ekipler, ilçe merkezi, beldeler ve köylerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları dezenfekte ediyor.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler ant içti

Edirne'de, mesleği yeni başlayan öğretmenler için meslek yemin töreni düzenlendi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesleğe yeni başlayan öğretmenleri temsilen seçilen iki öğretmen katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, göreve yeni başlayan öğretmenlere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak meslek hayatlarında başarı diledi.

Alparslan Türkeş'in adının caddeye verilmesi

İYİ Parti Edirne Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Grup Başkanı Necamettin Attay, Alparslan Türkeş'in adının Edirne'de bir caddeye verileceğini anımsattı.

Attay, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan'ın kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunduğunu iddia etti.

İYİ Parti Grubu olarak Alparslan Türkeş'in adının uygun görülecek bir cadde, bulvar ya da sokağa verilmesi için belediye meclisine önerge verildiğini hatırlatan Attay, önergenin oy birliğiyle kabul edildiğini ifade etti.

Alparslan Türkeş Caddesi açılışına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılacağını aktaran Attay, şunları kaydetti:

"Bir Türk milliyetçisi olarak her zaman Türk milliyetçiliğini savunan Genel Başkanımız Meral Akşener'in 'Millet İttifakının' bir Genel Başkanı olarak açılışı yapması çok doğaldır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözünü benimseyen her birey, her kurum, Türk milliyetçiliğinin savunucusudur.

En son Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs tarafından eski Başbakanımız rahmetli Mesut Yılmaz için TBMM'ne verdiği önerge ortadadır. Partimiz, vatanımıza ve milletimize hizmet eden devlet büyüklerimizin isimlerini yaşatmak için tüm imkanlarını seferber etmeye devam edecektir."

Alparslan Türkeş, İYİ Parti, İpsala, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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