Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

24.11.2020 13:45
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AK Parti Edirne İl Başkanlığı parti yöneticileri İl Başkanı Belgin İba'nın Öğretmenler Günü'nü kutladı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı parti yöneticileri İl Başkanı Belgin İba'nın Öğretmenler Günü'nü kutladı.

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergis İnce, AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, İl Genel Meclis Üyesi Tamer Karadağ, İl Başkanı İba'yı makamında ziyaret etti.

Parti yöneticileri, eğitimci İba'nın Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Sunulan çiçeği alan ve çok duygulandığını ifade eden İba, kutlama için teşekkür etti.

-Demir: "Kalıcı çözümler bekliyoruz"

Eğitim Sen Şube Başkanı Özer Demir, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin sorunlarına kalıcı çözümler beklediklerini belirtti.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Kasım kutlamalarında ezber cümleler yerine öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarını çözülmesi için ciddi adımlar beklediklerini ifade etti.

Şube Başkanı Demir, "öğretmeninin iradesini yok sayan, sesini duymayan, taleplerini görmezden gelenlerin" yılda bir gün takvimde sırası geldiği için öğretmenler gününü kutlamasını samimi bulmadıklarını kaydetti.

Öğretmenler Günü, Edirne Merkez, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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