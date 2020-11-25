Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, haftalık faaliyet raporunu açıkladı.

Keşan'ın kurtuluşunun coşkuyla kutlandığını ifade eden Helvacıoğlu, geçen hafta İbrice Limanı dalış turizmini artıracak çalışamara, Erikli İçme Suyu Projesi ihalesine, geri dönüşüm projesine imza attıklarına işaret etti.

Caddelerdeki çalışmalara ve dezenfeksiyon faaliyetlerine değinen Helvacıoğlu, "İlk günkü heyecanımızla, hizmet aşkımızla, en iyiye layık Keşan'ı ilmek ilmek dokuyor, gece gündüz demeden, hafta içi hafta sonu bakmadan çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu: "Kadına değer vermek insanlığın gereğidir"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, insanlığın en önemli sorunlarından birinin kadına yönelik şiddet olduğunu belirtti.

Kadına şiddet meselesinin bilinç ve sorumluluk meselesi olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Şiddetin olduğu yerde medeniyetten, çağdaşlıktan ve ötesinde insanlıktan bahsedemeyiz. Kadına yönelik şiddet, erkek işi olmadığı gibi insan işi de değildir. Bizim medeniyetimiz, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' der. Bizim medeniyetimiz, 'Annenize, babanıza yanınızda yaşlandıklarında öf bile demeyeceksiniz' diye emreder.

Bizim medeniyetimiz, kültürümüz, kadın erkek demeden, yaşlı çocuk demeden canı, hayatı, insanı kutsal görür, mübarek görür, dokunulmaz görür. Kadına verilen değer, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereğidir."