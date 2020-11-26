Edirne Valiliğinin köylerdeki sosyal alanları genişletme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü'ye bağlı Salarlı köyü ile Keşan'a bağlı Şabanmera ve Lalacık köylerinde açık hava kondisyon aletleri parkı ve çocuk oyun parkı yapıldı.

Köylerdeki çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Kaymakam Yılmaz fabrikaları denetledi

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikalarında denetim gerçekleştirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yılmaz ve beraberindeki heyet, fabrikalara giderek maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Denetimlerde iş yeri yöneticileri ve çalışanlar kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Süloğlu Kaymakamlığından vatandaşlara "ziyaret" uyarısı

Süloğlu Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında komşu ve akraba ziyaretlerinin yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, tedbirlere uyulması gerektiği belirtilirken, "Komşuluk ve akraba ziyaretleri yapmayalım. Gün düzenleme gibi faaliyetlerde bulunmayalım. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayıp, sosyal izolasyonu en üst düzeyde sağlayalım. Sağlık için, hepimiz için diyerek bu dönemi hep birlikte atlatalım." denildi.