TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, N Kolay İstanbul Maratonu Sanal Koşu Kampanyasında kurumsal ve bireysel bağışlarla pek çok çocuğun doğa eğitimi almasına destek olduklarını bildirdi.

Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne TEMA Koşu Takımı ve Trakya Üniversitesi Genç TEMA koşu takımının "Ağaç Kardeşliği" projesi için iyilik peşinde koşarak, çocukların doğa eğitimi almasına destek olduklarını belirtti.

N Kolay İstanbul Maratonu'nun Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 5-10 ve 15 kilometrelik sanal Koşu seçenekleriyle Türkiye'nin ve dünyanın dört bir köşesinde koşulduğunu anımsatan Çoğal, "Türkiye'deki doğaseverleri bir arada toplayan TEMA da yardımseverlik koşusuna katılan sivil toplum kuruluşlarından biri olarak koşuda yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Edirne'den topladıkları bağışlarla 69 çocuğun doğa eğitimine katkı sağladıklarını belirten Çoğal, şunları kaydetti:

"N Kolay İstanbul Maratonu Sanal Koşusu'nda Edirne TEMA Koşu Takımı olarak, il, ilçe, mahalle ve üniversite düzeyinde, aktif gönüllülerimizin katılımıyla kurduğumuz takımlarla çocuklarımız ve doğa için Edirne'de sanal koşumuzu tamamladık. İyilik peşinde koşmaya ve 'TEMA Vakfı Ağaç Kardeşliği Eğitim Projesi'ne kaynak yaratmaya çalıştığımız bu koşu ile Türkiye çapında 5 bin 813 çocuğun orman ekosistemi ve bitki çeşitliliğini tanımalarına ve bu yıl Eskişehir'de oluşturulacak Hayrettin Karaca Ormanında 11 bin 626 fidanın toprakla buluşmasını sağlayacağız."

Keşan'da yol ve kaldırım çalışması

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçedeki yol ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların Cumhuriyet Caddesi'nde devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi olarak daha modern ve daha yaşanabilir bir Keşan hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrin modernizasyonu ve yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda yol ve kaldırım yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Edirne İl Başkanlık Kurulu belirlendi

DEVA Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda, İl Başkanlık Kurulu listesinin hazırlandığını bildirdi.

Arda, yaptığı yazılı açıklamada, göreve gelen yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katılımıyla il kongresinin geçen ay gerçekleştirildiğini hatırlatan Arda, "Göreve gelen İl Politika Başkanlarına, Kurucu İl Başkanı olarak başarılar diliyor, Edirne'miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.