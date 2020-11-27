TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Ftma Aksal, Lalapaşa'nın kurtuluşunun 98. yıl dönümünü tebrik etti.

Milletvekili Aksal, Lalapaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlu olsun diyerek, "Bize bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Lalapaşa Kaymakamı Çakal'ın mesajı

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Lalapaşa'nın kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Çakal, mesajında, Lalapaşa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Kasım ayının Trakya'nın kurtuluş ayı olduğunu aktaran Çakal, şunları kaydetti:

"1 Kasım 1922'de Çorlu'da yanmaya başlayan kurtuluş meşalemiz tüm Trakya'yı sarmış 27 Kasım 1922'de serhat ilçemiz Lalapaşa'nın kurtuluşu ile Trakya bağımsızlığına yeniden kavuşmuştur. Bu sebeple kasım ayı Trakya'mız için farklı bir anlam taşır. Bu vesileyle, 98 yıl önce düşmanı bu topraklardan çıkaran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, bu kadim ve mümbit toprakların ilelebet bağımsız kalmasını temenni ediyor, vatanına ve milletine sonsuz bağlı olan Lalapaşalı hemşehrilerimi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Lalapaşa'mızın kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun."

Uzunköprü'de salgınla mücadele

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ve Belediye Başkanı Özlem Becan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilçe pazarında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Becan, vatandaşlara salgın konusunda bilgi vererek kurallara uymaları konusunda uyardı.

Salgınla mücadele kapsamında denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.