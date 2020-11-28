Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde bulunan ve 2014 yılındaki Ege Denizi Depremi'nde zarar gören köy camisinin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden zarar gören caminin minaresinde yapılan incelemeler sonucu yıkımına karar verildiğini belirtti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla yıkılan minarenin yerine yenisinin yapılacağını aktaran Göktaş, "Valimizin talimatı ve katkılarıyla minarenin yıkımı kontrollü bir şekilde yapıldı. Yerine en kısa sürede yenisi yapılacak. Aynı zamanda daha önce sert bir rüzgarda yıkılan Gülçavuş köyünde bulunan caminin minaresi de yapılacak." dedi.

Köy muhtarı Erhan Arı da minarenin yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

-Ülkü Ocakları üyeleri fidan dikti

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı üyeleri, Buçuktepe mevkisinde bulunan Edirne Ülkü Ocakları Hatıra Ormanı'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ülkü Ocakları üyeleri, Edirne, Uzunköprü ve Keşan'da 309 fidanı toprakla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Salih Zileli, toplumun temiz ve güzel bir geleceğe ulaşmasını için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Doğayı ve çevreyi koruduklarını aktaran Zileli, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz haftalarda hain ve kirli ellerce ülkemizin bazı bölgelerinde bilinçli olarak ormanların tahrip edildiğini gördük. Bu bağlamda genel merkezimizin talimatlarıyla Türkiye' bin her ilinde yüzlerce fidan dikildi. Bizde Uzunköprü,Keşan ve il merkezinde toplamda 309 adet fidan diktik.

Bu etkinliği Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in 103. doğum yıl dönümü olan 25 Kasım gününde gerçekleştirerek, onun aziz hatırasını yad ettik. Birileri bu memleketin geleceğini karanlık noktalara çekmeye çalışıyor olsa bile her daim karşılarında Türkeş'in evlatlarını, Ülkü Ocaklıları bulacaklardır."