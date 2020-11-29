Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğrenci Senatosu, Kovid19 salgını tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre toplantıda, Trakya Üniversitesi'nin uzaktan eğitim süreçleri ile sınavlara ilişkin belirlenen usul ve esaslar görüşüldü.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, Rektör Tabakoğlu ve üniversite yönetimi, gündeme ilişkin konuları ele alarak öğrencilerden gelen soru, görüş ve önerileri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi'nde ilk kez eşzamanlı ve çevrim içi yapılacak sınavların da belirlenen şekilde sorunsuz olarak tamamlanacağına inandığını belirtti.

Öğrencilerin uzaktan öğretim süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları ve sorunları ivedilikle paylaşmasının, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için önemli olduğuna vurgu yapan Tabakoğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de öğrencilerle birlikte olmaya, sorunları hep birlikte göğüsleyerek çözüm için ortak akıl ile hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıda, Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin çevrim içi sınavlarının, Türkiye saatine göre gerçekleşeceği uyarısında bulunuldu.

Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 164 bin 443 oldu

Edirne'de trafiğe kayıtlı 164 bin 443 motorlu kara taşıtı bulunduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 164 bin 423, Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 276 bin 779, Kırklareli'de ise şubat ayı sonu itibarıyla 137 bin 8265 oldu.