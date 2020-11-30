Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekipler, yasa dışı avlanan avcılara cezai işlem uyguladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, müdürlüğe bağlı ekipler denetimlerini düzenli olarak sürdürüyor.

Ekipler, hafta sonu gerçekleştirdikleri kontrollerde 80 avcıyı kontrol edip belgelerini inceledi.

Yapılan denetimlerde, 1 kişiye belgesiz avlanmaktan ve 1 kişiye ses cihazıyla avlanmaktan dolayı ceza uygulandı. 1 adet sahibi belirsiz tüfeğe ise el konuldu.

Keşan'da yol yapım çalışması

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçedeki yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, zaman içinde bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

Yol yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Helvacıoğlu, "Keşan'ımız için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızın şantiye ziyaretlerimizdeki ilgisi, güveni ve desteği bize hizmet için enerji veriyor. Hemşerilerimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.