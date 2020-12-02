Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede yol ve kaldırım yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İspat Sokak'ta yol ve kaldırım çalışmalarının belediye ekiplerince yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Helvacıoğlu, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç, görüş ve önerileri doğrultusunda sorunlarını çözmüş, vizyon kazanmış, değerleri ve güzellikleriyle büyüyen, insanımızın yaşamaktan mutlu olduğu, keyif aldığı örnek bir ilçe için hep birlikte emin adımlarla yarınlarımızı inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi'nin 6. sayısı yayımlandı

Trakya Üniversiteler Birliği İlahiyat Fakültelerinin ortak yayını Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi'nin 6. sayısı yayımlandı.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın yayın sahipliğini üstlendiği Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi'nin yeni sayısı okuyuculara sunuldu.

Dergiye, dergipark.org.tr/tr/pub/rumeli adresinden ulaşılabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal bilimler, ilahiyat, felsefe başta olmak üzere birçok alanda makale kabul edilen ve EBSCO Host'ta indekslenerek bilimsel görünürlüğü artan derginin bu sayısında Saraybosna'dan Çin'e kadar geniş bir coğrafya değerlendirilecek ve salgın hastalıklara dair ilmi yaklaşımlar ele alınacaktır. Yayımlanan makalelerden ücret talep etmeyen ve Balkanlar ile ilgili çalışmalara öncelik veren Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi'nin yayın dili Türkçe olmakla birlikte Arapça, İngilizce ve Balkan dillerinde yazılan bilimsel makaleler de dergide yer almaktadır."