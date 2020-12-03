Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşamını kolaylaştıran, refah ve mutluluk seviyesini yükselten tedbirleri almanın, sosyal devletin gerekliliği olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların sorunlarının tüm toplumu ilgilendirdiğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Her birimizin birer engelli adayı olduğumuz gerçeği ile bu hassasiyeti gösterebildiğimizde, engelli vatandaşlarımızla empati kurarak günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara kendi sorunumuz gibi yaklaştığımızda, engellilerimizin önlerine çekilen en büyük set ortadan kalkmış olacaktır. Bir ülkenin huzuru, toplumu oluşturan tüm bireylerin mutlu olmaları ile sağlanır.

Engelli kardeşlerimizin yaşam sevinçleri diri tutulmalıdır. Engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri en önemli gayelerimizden biri olmalıdır. Önlerindeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum."

Vergi borçlarının yapılandırılması

Keşan Belediyesi, vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği uyarınca yapılandırma işlemlerinin başladığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kesinleşmiş ve ödenmemiş olan borçların yapılandırılması kapsamında olduğu kaydedildi.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların Keşan Belediyesi hizmet binası gelerek başvuruda bulunabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği uyarınca vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kesinleşmiş ve ödenmemiş olan su, atık su ve katı atık ücretleri, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, ücret alacakları, idari para cezaları, yol harcamalarına katılım payı, kanalizasyon harcamalarına katılım payı, su tesisleri harcamalarına katılma payı ve kira borcu olan mükelleflerin borçlarını yapılandırma tarihi 31 Aralık 2020 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir."