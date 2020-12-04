Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Salih Zileli, "Bilgi Ocakta" eğitim platformuyla öğrencilere yönelik eğitici içerikler hazırlandığını bildirdi.

Zileli, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının öğrencilerin eğitim süreçlerini etkilediğini belirtti.

Ülkü Ocakları'nın öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak platform geliştirdiğini aktaran Zileli, şunları kaydetti:

"Bu platforma, bilgisayar, tablet ve telefonlarınızdan giriş yapabilir, sade ve anlaşılır görünümüyle dilediğiniz yerden kullanabilirsiniz. İlköğretim, orta öğretim ve lise düzeyinde derslerin anlatımı, uygulamayı kullanan gençlerimiz arasında bilgi yarışmaları, satranç ve diğer zeka oyunları yarışmaları, her yaş ve düzeye uygun etkinlikler ve daha birçok eğitimsel faaliyeti 'Bilgi Ocakta' adlı platformumuzdan keşfedebilirsiniz.

Ülkü Ocakları olarak, ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemlerde Türk gençliğinin istikbali adına attığımız bu adımın daha nicelerini atmaya her daim hazır olduğumuzu bir kez daha belirtir, değerli Edirneli hemşehrilerimize sağlıklı günler dilerim."

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce belediye seçimlerine katılma sonra köylerde muhtar olma köy heyetine seçilme hakkı tanınan kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının 5 Aralık 1934 yılında, Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile tanındığını belirtti.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının Atatürk'ün önemli devrimlerinden olduğunu aktaran Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız sosyal kültürel alanlarda eğitimde hukukta aile içinde çalışma hayatında toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahiptir. Kadınlarımızın yerelde genelde tüm siyasi arenalarda iş dünyasında daha çok görev alma adına ısrarcı olmalarını diliyor, her zaman kendilerini destekleyeceğimi bilmelerini istiyorum. Varlıkları ile ellerinin değdiği her yeri güzelleştiren yaşanılır kılan tüm kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyor saygılar sunuyorum."

Uzunköprü'de Kovid-19'la mücadele

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında belediye ekiplerinin düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yaptığını belirtti.

Becan, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar, kamu kurumları ve toplu ulaşım araçlarının titizlikle dezenfekte edildiğini kaydetti.