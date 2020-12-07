Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Rifat Karasalihoğlu adına, "1. Trakya Alumni Toplantısı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Trakya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ile Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen uluslararası toplantıya, yurt içi ve yurt dışından alanlarında ön plana çıkmış bilim insanlarının yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Muhsin Koten'in Prof. Dr. Ahmet Rifat Karasalihoğlu'na dair düşüncelerini paylaştığı konuşmasıyla başlayan video konferansta 13 yerli ve 1 yabancı konuşmacının katılımıyla kulak burun ve boğaz cerrahisinde uygulanan yöntemler ile bu organlarda meydana gelen hastalıklar tartışıldı.

Toplantı sonunda Trakya Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Dernek Başkanı Prof. Dr. Cem Uzun tarafından Prof. Ahmet Rifat Karasalihoğlu'na "Onursal Başkanlık" belgesi verildi.

CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın asgari ücret açıklaması

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini bildirdi.

Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin vergiden muaf olması gerektiğini belirtti.

Beklentilerin karşılanması gerektiğini aktaran Pekcanlı, "Ülkemizde çalışanların yüzde 43'ü asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Ülkemiz için asgari ücret bir taban değil, temel geçim kaynağı haline gelmiştir. Acı reçete asgari ücretle geçinen vatandaşlara kesilmemelidir. Açlık sınırının altına mahkum edilen emekçi refaha ermelidir. Asgari ücrete sadece zam yetmez. Asgari ücretliden vergi de alınmamalıdır. Yüzler gülsün, emekçi refaha ersin diye asgari ücret 3 bin 100 lira olmalıdır." ifadelerini kullandı.