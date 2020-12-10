Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

10.12.2020 15:57
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'na eş başkan olarak TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı...

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan Türkiye- Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'na eş başkan olarak TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay'ın atandığını bildirdi.

Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, ikili oda forumları kapsamında, hem Türkiye'de hem de muhatap ülkede olmak üzere, mevcut koşullarda dikkate alınarak geniş katılımlı etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Etkinlikler ile Türk tarafının üyelerinin kendi aralarında, hem de karşı kanat üyeleri ile bir araya gelmesine imkan sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca düzenlenen geniş katılımlı etkinliklerde, yine muhatap ülkenin resmi yetkilileri ve çeşitli sektörlerdeki firma temsilcileri ile ikili görüşme fırsatları sunulmaktadır. Odamıza kayıtlı üyelerimiz arasında Bulgaristan ile ticaret yapan firmaların Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'na kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir. Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'na kayıtlar ücreti ve yıllık aidat ödemeleri bulunmamaktadır."

"Esnafın borçları ertelensin"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu esnafın çok zor günler geçirdiğini belirterek, salgın sürecinde esnafın borçlarının ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın, ekonomik kriz nedeniyle salgın öncesinde de zor durumda olduğunu belirtti.

Salgının yaşanan krizi daha da derinleştirdiğini savunan Gaytancıoğlu, "Salgının başından beri esnafa sadece kredi veren ve şimdi de o kredileri geri isteyen bir hükümet var. Esnaf bu kredileri nasıl ödesin? Kimse para kazanamıyor. Bu kredileri mutlaka faizsiz olarak erteleyin diyoruz. Hiç olmasa esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla olan kredileri erteleyin." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan, Türkiye, Ticaret, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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