Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Uzunköprü'deki köy okullarını ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, Maksutlu İlkokulu, Kırköy İlkokulu, Elmalı İlkoku ve Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz İlk ve Ortaokulunda incelemede bulundu.

Arpacı, okul idarecileriyle görüşerek, uzaktan eğitim sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürkan, "En Başarılı İl Belediye Başkanları" arasında yer aldı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bir araştırma şirketinin yaptığı ankette "2020 Yılının En Başarılı İl Belediye Başkanları" arasında ikinci sırada yer aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, araştırma şirketi, 30 büyükşehir ve 51 ilde toplam 42 bin 510 kişi ile yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi yaparak belediye başkanlarının performansları değerlendirdi.

Anketten yüzde 64,5 başarı oranı ile Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen birinci sırada yer alırken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yüzde 62,6 başarı oranı ile ikinci sırada yer aldı. Gürkan'ı sırasıyla Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, elde edilen başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Yapılan '2020 Yılının Enleri' anketinde 'En Başarılı İl Belediye Başkanları' sıralamasında ikinci sırada yer almanın onurunu ve mutluluğu yaşatan halkımıza teşekkürler. Edirne'miz için hep birlikte, ortak akılla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.