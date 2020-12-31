MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitene kadar vakıf kiralarının dondurulması ve esnaftan kira alınmaması gerektiğini belirtti.

Tercan ve beraberindekiler, tarihi çarşıların başkan ve esnaflarını ziyaret etti.

Kiracıların sorunlar yaşadığını belirten Tercan, "Esnaf, Bağkur ve SSK primlerini, kirasını, vergisini, işçisinin maaşını ve sigortasını ödeyemiyor ve siftah yapamıyor. İşlerinin olmaması nedeniyle, dükkanlarını ya kapatıyor ya da devretmeye çalışıyor. Şu an esnaf batma noktasına gelmiştir. Devletimiz esnafa gereken yardım elini uzatmalı, rahat bir nefes aldırılmalı ve gereken yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Edirne'deki ticari hayatın neredeyse turistlerin getireceği paraya kilitlendiğini aktaran Tercan, "MHP olarak diyoruz ki, vakıf kiraları dondurulsun, esnafımız rahat nefes alsın, koronavirüs bitene kadar kira alınmasın." dedi.

AK Parti Süloğlu Kadın Kolları Başkanlığı görevine Öztürk getirildi

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, AK Parti Süloğlu Kadın Kolları Başkanlığı görevine Esra Öztürk'ün atandığını bildirdi.

İnce, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın, Öztürk'ün atamasını gerçekleştirdiğini belirtti.

İnce, Öztürk'e çalışmalarında başarı dileyerek önceki dönem ilçe başkanı Sevda Nur Kurban'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yeni yıla doğru

Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, 2020'nin Kovid-19 salgını gölgesinde geçtiğini belirtti.

Yeni yılın sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunan Demir, "2021 yılında halkımızın yaşadığı bu salgından, hastalıktan kurtulması, terörün, kadın cinayetlerinin yaşanmaması ve tüm dileklerin yerine gelmesini ve basın mensupları arkadaşlarımızın çok daha iyi şartlarda mesleklerini icra edebilmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.