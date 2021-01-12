Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

12.01.2021 13:25
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler'in İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nden bilim ödülü aldığı bildirildi.

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler'in İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nden bilim ödülü aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, enstitünün Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede proje yöneten, akademik düzeyde organizasyonlar düzenleyen, her eğitim seviyesinden öğrenci ve akademisyene destek verdiği belirtildi.

2010 yılından itibaren bilime ve gelişime hizmet eden akademisyenleri, genç araştırmacıları takdir amaçlı verilen ödüllerin on birinci kez sahiplerini bulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın önde gelen üniversiteleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından pek çok akademisyen, bürokrat, yazar, sanatçı, diplomat ve strateji uzmanını bünyesinde barındıran uluslararası çapta geniş bir organizasyon olan İKSAD 2020 yılında, Türkiye ve dünyadan 65 bilim insanının ödül almaya hak kazandığını duyurdu. Dünya genelinde çok sayıda bilim insanı arasından seçilerek, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün verdiği Bilim Ödülü'nü alan Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Türkiye'de bu ödüle layık görülen az sayıda bilim insanından biri oldu."

2020 yılında yaptığı bilimsel araştırmalar ve akademik çalışmalar neticesinde ödül almaya hak kazandığı aktarılan Hatipler'in üniversitenin adını uluslararası saygınlığa sahip platformda duyurmaktan memnuniyet duyduğu kaydedildi.

Öğretim üyesi Arda'dan Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Trakya Üniversitesi (TÜ) İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Arda, ziyarette "Her Yönüyle İpsala" adlı kitabını Tabakoğlu'na hediye etti.

Tabakoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, kitap için Arda'yı tebrik etti.

Arda da İpsala ve çevresi ile ilgili her türlü sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların kayıt altına alarak kitabı hazırladığını belirtti.

Öğretim görevlisi Cengiz'den Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğr. Gör. Dr. Hasan Ali Cengiz, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakğolu'nu ziyaret etti.

Cengiz, "1752 Edirne Depremi (Zelzele-i Azime)" adlı kitabını Tabakoğlu'na hediye etti. Tabakoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, kitap için Cengiz'e teşekkür etti.

Cengiz, bu çalışma ile depremin Edirne'de meydana getirdiği hasarı ve deprem sonrası yapılan tamirat keşif verileri doğrultusunda yapılacak olan işler ve bunların maliyetlerinin ortaya konulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Deprem, Edirne'de jeolojik değişikliklere de neden olmuş, bu değişiklikler yer altı sularını da etkilemiştir. Şehre gelen su yapılarında hasarlar oluştuğu gibi bazı bahçelerdeki dolap kuyuları kapanarak suları kesilmiştir.

Bazı yerlerden de içilemeyen acı gazlı sular çıkmıştır. Depremin oluşturduğu hasarlar ile Edirne, ticari merkez olma cazibesini kaybederek eski önemini yitirdiği bir döneme girmiştir. Aynı zamanda depremin bir diğer olumsuz etkisi de Edirne'nin tarihi dokusuna zarar vermesi olmuştur."

Trakya Üniversitesi, Türkiye, İpsala, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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