Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

14.01.2021 10:43
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

DEVA Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda ve il yönetimi heyeti, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'u ziyaret etti.

DEVA Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda ve il yönetimi heyeti, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'u ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Kurt, Arda ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kongre sürecini tamamladıktan sonra ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Arda, Kurt'a teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Edirne'de aralık ayında 436 konut satıldı

Edirne'de aralık ayında 436 konutun satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105 bin 981 oldu.

Edirne'de aralık ayında 436 konutun satışı gerçekleşti. Aynı ayda Tekirdağ'da 2 bin 48 konut el değiştirirken, Kırklareli'nde ise 669 konut satıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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