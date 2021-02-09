Keşan'ın merhum belediye başkanı Mehmet Gemici ve merhum belediye meclis üyesi İsmail Eker mezarı başında anıldı.

Gemici'nin ölümünün 20. yıldönümü, Eker'in de ölümünün 14. yıldönümü dolayısıyla Keşan Belediyesi'nce asri mezarlıkta tören düzenlendi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Gemici'yi özlem, saygı, sevgi ve rahmetle andıklarını söyledi.

Gemici'nin görev yaptığı yıllarda gayretli şekilde çalıştığını anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"13. belediye başkanımızdı. 20 Mayıs 1949 yılında doğdu, 9 Şubat 2001 yılında talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. 3 dönem belediye başkanlığı görevini yaptı. Keşanlılarla kurduğu sıcak ilişkiyi, babacanlığını, insanlara dokunuşunu unutamayız. Sevilip, sayılan bir belediye başkanıydı. Bugün de 20 yıl geçmesine rağmen bütün sevdiklerinin burada olması, yoğun bir katılımla hala onu anmamız, onun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor."

Keşanlıların Eker'i de çok sevdiğini dile getiren Helvacıoğlu, "İsmail ağabeyimizin görev başında hayatını kaybetmesi Keşan'ı üzmüştü, bugün de aynı şekilde üzüntümüz devam ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından Gemici ve Eker'in mezarı başında dua okundu ve karanfil bırakıldı.

Törene, Gemici ve Eker'in yakınları ve belediye çalışanları katıldı.

Her 100 Edirneliden 21'i İstanbul'da yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) hazırlanan Edirne'nin hemşeri profiline göre her 100 Edirneliden 21'inin İstanbul'da yaşadığı bildirildi.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Edirnelilerin yüzde 57'sinin Edirne'de ikamet ettiği belirtildi.

Çalışmaya göre Edirne nüfusuna kayıtlı olan 507 bin 800 kişinin il sınırları içerisinde, 217 bin 131'nin ise diğer illerde yaşadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edirne'de yaşayan Edirneli sayısı 2019 yılında 291 bin 39 kişi iken, 2020 yılında 370 kişi azalarak 290 669 kişi olduğu tespit edilmiştir. Edirnelilerin çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk beş il sırasıyla İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa ve İzmir illeridir. İstanbul'da 105 bin 909, Tekirdağ'da 48 bin 96, Kırklareli'nde 11 bin 710, Bursa'da 10 bin 662 ve İzmir'de 8 bin 383 Edirneli yaşamaktadır.

Buna göre yaklaşık her 100 Edirneliden 21'i İstanbul'da yaşıyor. Edirnelilerin ikamet etmek için en az tercih ettiği 5 il ise sırasıyla Bayburt, Kilis, Adıyaman, Gümüşhane ve Yozgat'tır. Bayburt'ta 23, Kilis'te 26, Adıyaman'da 33 Gümüşhane'de 35 ve Yozgat'ta 36 Edirneli yaşamaktadır."

Açıklamada, Edirne'yi en çok Kırklareli, en az Hakkari nüfusuna kayıtlı illerde yaşayanların tercih ettiği kaydedildi.