Gine'ye atanan Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Tabakoğlu, Büyükelçi Vural'a eş güdüm içerisindeki çalışmalarından ve üniversitenin Balkanlar perspektifine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Vural'a yeni görevinde başarılar dileyen Tabakoğlu, "Büyükelçimizle üç yıldır büyük bir uyum içinde ve koordineli olarak çalışıyorduk. Kendisi bizim Balkanlar denizindeki yelkenimize rüzgar oldu. Şimdi de onun girişimleri sayesinde yelkenimizi Gine'ye açacağız ve bu ülkede de uzmanlığımızı güçlendireceğiz. Büyükelçimizin, Edirne'de göstermiş olduğu başarıyı Gine'de de devam ettireceğine inanıyoruz." dedi.

Büyükelçi Vural da Trakya Üniversitesinin Türkiye'nin Balkanlar politikasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, görev süresi boyunca kendisine vermiş olduğu desteklerden dolayı Rektör Tabakoğlu'na ve ekibine teşekkür etti.

Kadın akademisyenlerin eserleri TÜ'de sergilenecek

Türkiye'nin farklı kentlerindeki üniversitelerde görev yapan kadın sanatçıların eserleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) sergilenecek.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin gerçekleştireceği sergide, farklı kentlerdeki üniversitelerden kadın sanatçıların eserlerine yer verilecek. Fakülte Dekanı Prof. Melihat Tüzün tarafından organize edilen "Sanatçı Kadın Akademisyenler II. Ulusal Sergisi", 8 Mart - 8 Nisan tarihleri arasında üniversitenin ve fakültenin dijital platformlarında izleyiciler ile buluşacak.

Siber güvenlik eğitimi verildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeline siber güvenlik eğitimi verildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından 8-19 Şubat tarihleri arasında verilen çevrimiçi eğitim yaklaşık 16 saat sürdü.

Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Muharrem Tolga Sakallı, Dr. Öğr. Üyesi Andaç Mesut, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Taşkın ve Dr. Selçuk Yazar tarafından verilen eğitimde "Siber Güvenlik ve Siber Saldırılar", "Bilgi Güvenliği ve Kriptografik Yapılar", "Ağ ve Bilgi Güvenliği", "Sızma Testi Eğitimi", "Siber Saldırı Teknikleri Eğitimi" ve birçok başlıkta sunum yapıldı.