Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

08.03.2021 13:49
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Kırklareli Üniversitesi Rektörü ve TÜB Dönem Başkanı Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında toplandı.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Kırklareli Üniversitesi Rektörü ve TÜB Dönem Başkanı Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında toplandı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan toplantıya Prof. Dr. Şengörür'ün yanı sıra Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir katıldı.

Toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü.

Trakya Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin iş birliği ile 2021 yılı içerisinde çevrim içi veya yüz yüze olmak üzere ortak 28 farklı etkinlik ve toplantı düzenlenmesine karar verildi.

"Köyde İlk Adım" projesi

Öğretmen adaylarını köyde öğretmenliğe hazırlamak amacıyla Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) arasında "Köyde İlk Adım" projesi için protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Selçioğlu Demirsöz sorumluluğunda öğretmen adayları farklı üniversitelerin Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı'ndan öğretmen adayları ile birlikte "Köye İlk Adım" adlı ulusal projede çevrim içi atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

Projenin bu dönemi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Tanışma etkinlikleri ve "Köyde Öğretmen Olmak" temasıyla başlayan program 13 hafta sürecek ve her hafta köyde eğitim ile ilgili farklı bir konu ele alınacak.

Bülent Şengörür, Trakya Bölgesi, Üniversiteler, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok         
22:14
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu         
22:08
Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti         
21:39
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık         
21:32
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:36:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei