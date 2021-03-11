Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

11.03.2021 13:59
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından açılan "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"ne katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından açılan "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TBMM himayesinde düzenlenen serginin açılışı TBMM şeref holünde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri ve davetlilerin yer aldığı serginin açılış törenine, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu ile Genel Sekreter Yardımcısı Burak İşçimen de katıldı.

TBMM Başkanlığı ve Çanakkale Valiliği tarafından hazırlanan serginin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı.

Rektör Tabakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet ederek, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Şentop himayelerinde yarın Edirne'de gerçekleştirilecek "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu"na ait davetiye takdim etti.

-TGD yapım şirketini özür dilemeye davet etti

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, bir televizyon kanalında yayınlanan bir dizide yerel gazetecilerin para karşılığı ve hediye alarak yalan haber yapan medya kuruluşları olarak gösterildiğini iddia ederek bu durumun gazetecileri üzdüğünü bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada gazetecilerin yalan haber yaptıkları yönündeki benzetmelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dizinin son bölümünde yerel gazetelerin para karşılığı ve hediye alarak yalan haber yapan medya kuruluşları olduğunu gösteren ifadelerin gazetecileri ve gazete sahiplerini üzdüğünü aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Tekirdağ ilimizde çekimleri devam eden dizide, bir gazete sahibine para ve hediye karşılığı yalan haber yaptırılması gazetecilik adına utanç vericidir. Böyle bir varsayımın televizyon ekranlarında bir dizide vurgulanarak ifade edilmesi, gazeteleri zan altında bırakmaktır.

Bir dizi dahi olsa bazı etik kurallar hiçe sayılarak bir meslek grubu rüşvet ve hediye alarak yalan haber yapan kurumlar olarak gösterilmek istenmiştir. Hiçbir gazete ve çalışanının para karşılığı yalan haber yapma lüksü yoktur."

Doğan, dizinin yapım şirketi ve senaristlerini de medya kuruluşlarından özür dilemeye davet etti.

-İşçimen Yeditepe Üniversitesini ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, Yeditepe Üniversitesine iş birliği ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Trakya Üniversitesinin iş birliği ağını genişletmeye yönelik gerçekleştirilen ziyarette iş birliği geliştirilecek çalışma konuları, kapsamı ve ayrıntıları konuşulurken, iki kurum arasında iş birliği protokolü hazırlanması ve imzalanması konusunda mutabık kalındı.

Protokol ile iki kurum arasında belirlenen alanlarda eğitim, seminer, proje, uygulama çalışmaları, ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmesi ve öğrencilere yönelik eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmesi konularında iş birliğine gidilmesi amaçlanıyor.

Edirne'de Kovid-19 salgınından ölen sağlık çalışanları anıldı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya gelen Edirne Tabip Odası üyesi sağlık çalışanları burada düzenlenen anma töreninde saygı duruşunda bulundu.

Edirne Tabip Odası Başkanı Gürcan Altun, yaptığı konuşmada, salgının bir yıldır devam ettiğini söyledi.

Bu süreçte birçok kişinin hayatını kaybettiğini belirten Altun, "Ülkemizde 385 sağlık çalışanı görev şehidi oldu. Edirne'mizde bazıları aktif görevde olmasa da 6 sağlık çalışanını kaybettik. Ülkemizde patolojinin duayenlerinden Prof. Dr. Feriha Öz, bölgemizin en eski hekimlerinden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Muammer Öztarak, diş hekimi İrfan Yaylalı, eczacılar Süreyya Zıpkınkurt, Tevfik Fikret Atılgan ve eczacı kalfası Kemal Derin'i kaybettik. Ülkemize yaptıkları hizmetlerden dolayı, onları rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da Kovid-19'un sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı sayılması gerektiğini, salgın boyunca birçok sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, Trakya Bölgesi, Edirne, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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