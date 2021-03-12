Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

12.03.2021 17:13
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Trakya'dan Anadolu'ya" isimli davetli sanal karma sergi düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Trakya'dan Anadolu'ya" isimli davetli sanal karma sergi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sergi kapsamında sanat yaşamlarını ve çalışmalarını farklı kentlerde sürdüren pek çok sanat dalından 102 sanatçıya ait eserler, sergide bir araya geldi.

Küratörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün'ün üstlendiği sergide, farklı üniversitelerden sanatçı akademisyenlerin eserlerinin yanı sıra Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Kemal İskender, Bünyamin Özgültekin, Atilla Atar, Hasan Pekmezci ve Hasip Pektaş gibi çağdaş resim ve özgün baskı resim sanatçılarının eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Tüzün, sanat üretenler ve öğretenler olarak hazırladıkları eserleri bir sergi oluşturarak paylaşmak istediklerini belirtti.

Sergi, sanal ortamda 3 boyutlu olarak izlenebilecek.

"Ölümünün 100. Yılında Ömer Seyfettin Balkan Hikayeleri" kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ), yazar Ömer Seyfettin'in, subay olarak uzun yıllar görev yaptığı Balkanlardaki gözlemlerine ve deneyimlerine dayanan Balkan hikayeleri ile Balkan Savaşları esnasında tuttuğu günlüğünü bir kitapta toplayarak yayımladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Ölümünün 100. Yılında Ömer Seyfettin Balkan Hikayeleri" kitabı Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu ile emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Duymaz tarafından hazırlandı.

Yazarın ölümünün 100. yıl dönümü olan 6 Mart tarihinde Trakya Üniversitesi Yayınları'ndan çıkan kitaba sunuş metni ile katkı veren TÜ Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ömer Seyfettin'in Türk edebiyat tarihinin önemli bir ismi ve hikayeci olarak öne çıkmış bir yazar olduğunu belirtti.

Ömer Seyfettin'i, ölümünün yüzüncü yılında Balkan hikayeleriyle andıklarını belirten Tabakoğlu, "Balkanları yeniden düşünmek istedik. Edirne ve Balkanlarla ilgili benzer çalışmaları, Trakya Üniversitesi olarak desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı

Edirne'deki bir kreş ve gündüz bakımevi öğrenci ve öğretmenleri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı etkinlikleri kapsamında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, öğrenci ve öğretmenlerle meclis salonunda bir araya geldi.

Bakımevi öğrencisi 5 yaşındaki İrem Uludağ, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitleri minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Öğretmenleri ve öğrencileri tebrik eden Gürkan, "Sen yeter ki korkma çocuk, 100 yıldır gururla, inançla, coşkuyla haykırarak söylediğimiz İstiklal Marşı'mız sizlerin yüreğindeki vatan ve millet aşkıyla bu topraklarda sonsuza kadar yankılanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Belediye personeline yangın eğitimi

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan belediye personeline "yangına müdahale" konusunda eğitim vererek, korunma yöntemleri hakkında bilgilendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen eğitimde yangına müdahale konusunda eğitim vererek, korunma yöntemleri hakkında detaylı ve uygulamalı bilgiler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkılu, belediye personelinin düzenlenen eğitimlerle bilgilendirildiğini belirtti.

Güzel Sanatlar Fakültesi, Trakya Bölgesi, İstiklal Marşı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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