Edirne Şehit Asım İlkokulunda, "Anadolu Masalları Edirne Masal Evi" projesi hayata geçirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO iş birliğinde yürütülen Anadolu Masalları projesi kapsamında "Anadolu Masalları Edirne Masal Evi" hem Anadolu masalları hem de Anadolu çocuk oyunları ile tüm öğrencilerle buluşacak.

Proje kapsamında oluşturulan Edirne Masal Evi'nin ilk masal anlatım etkinliği Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak'ın katılımıyla yapıldı.

ÇED süreci iptal edilen tesis mühürlendi

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci iptal edilen "Kurşun Madeni Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisi" Edirne Belediyesi ekiplerince mühürlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, içme suyu tesisi yakınlarında yapılmak istenen tesisin gerekli incelemenin ardından ÇED sürecinin iptal edildiğini belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 15 Mart 2021 tarihinde ÇED süreci iptal edilen; şehrimizin İçme Suyu Arıtma Tesisleri'ne 205 metre mesafede bulunan 'Kurşun Madeni Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisi' 16 Mart 2021 tarihinde belediyemiz ekipleri tarafından mühürlenmiş ve kaldırılması için süre verilmiştir. Halkımıza önemle duyurulur."