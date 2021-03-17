Keşan Belediye Başkan yardımcıları Yakup Balcı ve Nuran Uslu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, ziyarette Keşan Belediyesi'ne hibe edilen otobüsün teslim alındığı belirtildi.

Belediyeler arası işbirlikleri ve desteklerle Keşan'ın geliştiği aktarılan açıklamada, "Keşan Belediyesi olarak belediyeler arası işbirliklerine büyük önem veriyor, şehrimizin gelişimine katkı sunuyoruz. Destekleri için Bursa Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Alinur Aktaş'a gönülden teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Keşan heyetinden AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na ziyaret

Keşan Belediye Başkan yardımcıları Yakup Balcı ve Nuran Uslu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan'a hizmet üretmek için durmaksızın çalışmaya devam edildiği belirtildi.

Belediye başkan yardımcılarının, Gürkan ile fikir alışverişinde bulunduğu aktarılan açıklamada, "Ziyaretimizde İznik Belediye Başkanımız Kağan Mehmet Usta, Paşayiğit Mahallemizden hemşehrimiz Yıldırım Eski İlçe Başkan Yardımcımız Özcan Kalyoncu ve Bursa Keşanlılar Derneği Onursal Başkanımız Selahattin Vardar da yer aldı. Hemşehrilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hoş geldin bebek projesi devam ediyor

Keşan Belediyesi'nin başlattığı proje kapsamında bebeği yeni doğan aileler ziyaret ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özlem ve Mehmet Demir'in kızları Güldem, Alev ve Ogün Akkuş'un oğulları Alparslan, Deniz ve Ertuğrul Çakmak'ın kızları Kumsal, Ayşe ve Can Bilici'nin kızları Belis Sezen, Melek ve Nusret Uluz'un oğulları Yamaç, proje kapsamında ziyaret edilerek, hediyeleri verildi.

Helvacıoğlu, geri dönüşüm parkı çalışmalarını inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede yapılması planlanan geri dönüşüm parkı çalışmalarını yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, kademe ekibinin atık malzemelerden güzel ve yaratıcı eserler yapmaya devam ettiğini söyledi.

Temiz çevre ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturacaklarını belirten Helvacıoğlu, geri dönüşüm parkını en kısa sürede Keşanlıların hizmetine sunulacağını kaydetti.