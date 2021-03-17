Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Kastamonu Üniversitesi arasında "Kardeş Mutfak" protokolü imzalandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Aşçılık Programı ile Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Programı arasında "Kardeş Mutfak" kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal arasında imzalanan protokolün, her iki üniversitenin aşçılık programlarının bilimsel ve akademik faaliyetlerine ve kültürler arası etkileşime katkıda bulunması bekleniyor.

Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen'in girişimleri ile hayata geçirilen protokol kapsamında ortak eğitim-öğretim faaliyetlerinden mutfak uygulamalarına, proje etkinliklerinden akademik çalışmalara kadar pek çok konuda birlikte hareket edecek olan iki kurum, Edirne ve Kastamonu arasında dostluk köprüsü kurulmasına da katkı sunmayı amaçlıyor.

TÜ özel yetenekli çocuklara eğitim verecek

Trakya Üniversitesi (TÜ) Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi bilimsel faaliyetlerine başladı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, müdürlük görevini Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dereli'nin üstlendiği merkez, bölgedeki özel yeteneklilerin lider ve üretici düşünce yeteneklerini, milli ve toplumsal bir bakış açısıyla ülke kalkınmasına yarar sağlayacak biçimde geliştirmesine destek verecek.

Trakya'da büyük bir eksiklik olan özel yetenekli çocukların eğitimlerine yönelik akademik nitelikli bir merkez kurulduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, özel yetenekli çocukların eğitim öğretim programlarının geliştirilmesi, çocukların, velilerin ve bu alanda hizmet veren profesyonellerin hareket kabiliyetini artıracağına inandığını ifade etti.