Edirne Sağlık Müdürlüğü Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2011 yılında yürürlüğe giren Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı dahilinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri'nin (TRSM) kurulduğu belirtildi.

TRSM'lerde ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların ve ailelerin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TRSM'ler psikiyatri klinikleri ile ilişki içinde çalışan birimler olarak planlanmıştır. Toplum ruh sağlığı merkezleri, hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi açısından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyetlerini yürütmekte olup bu amaçla düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı İl Koordinasyon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Edirne'de Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz'ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı Şube Müdürü Yıldıray Çetintaş'ın gündem sunumu sonrasında Uzman Psikolog Çiğdem Kazanç Gere'nin yeni yayımlanan TRSM İl Koordinasyon Kurulları Çalışma Rehberi sunumuyla devam etmiştir."

Geri dönüşüm parkı hazırlıkları sürüyor

Keşan ilçesinde oluşturulması planlanan geri dönüşüm parkı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, atıkların çöp değil gelecek olduğu belirtildi.

Çöplerin değerlendirilerek hayata kazandırıldığı aktarılan açıklamada, " Türkiye'ye örnek olacak bir proje olan geri dönüşüm parkı için heyecanlıyız. İsrafı önlüyor, kaynakları verimli kullanıyor doğayı koruyoruz." ifadeleri kullanıldı.