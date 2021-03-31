Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, Meriç Nehri kıyısına kurulmak istenen kum, çakıl ocağı kapasite artışı ve beton santrali projesine itiraz etti.

Dernek Başkanı Ayten Eren ve beraberindekiler Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gelerek itiraz dilekçelerini teslim etti.

Eren, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç Nehri kenarına yapılması düşünülen beton santrallerinin doğaya ve çevreye zarar vereceğini savundu.

Söz konusu ruhsat sahasının, konum olarak şehir merkezinde tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle ender bulunan bir alanda olduğunu ileri süren Eren, Bakanlığın çevre düzeni planı hükümlerine göre de sahanın hassas ekosistemler içinde bulunduğunu savundu.

Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına zarar verecek, doğal yaşamı ortadan kaldıracak, tüm bölgeyi etkileyecek bu projeye itiraz ettiklerini aktaran Eren, "Kamu yararına aykırı olan bir şirket tarafından başvurusu yapılan 'Proje tanıtım dosyasına ait ÇED sürecinin' derhal iptal edilmesini ve acilen sonlandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Kaymakam Göktaş esnafı ziyaret etti

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, yeni tedbirler kapsamında dükkanlarını açan esnafları ziyaret etti.

Kaymakam Göktaş, esnaflarla sohbet ederek işlerinde bol kazanç diledi.

Göktaş, esnaflara Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağırısında bulundu.

Edirne'de şubata ayında 5,5 milyon dolar ihracat gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü şubat ayı dış ticaret istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, kentte şubat ayında ihracat 5,5 milyon dolar ithalat 11,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.