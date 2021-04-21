AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevine seçilen geçmiş dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Hatipler'i tebrik etti.

İba, Hatipler'e yeni görevinde başarı dileyerek hayırlı hizmetlerde bulunması temennisinde bulundu.

İpsala'da Kovid-19'la mücadele

İpsala'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ekrem Güngör koordinasyonundaki çalışmalarda ilçe merkezi, belde ve köylerde salgının önlenmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Ekipler, ilçe genelinde denetimlerini düzenli olarak yaparken vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.