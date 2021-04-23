Meriç Nehri kenarında yer alan 96 kamelya ünitesinden 14'ünün Keşan'daki mesire alanı ve İzzeti İkram Pazarı'nda kullanılmak üzere gönderildiği bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Valiliğin 2019 yılından bu zamana kadar Keşan hariç, merkez ve 7 İlçede halkın kullanımına açılan 13 adet mesire alanı yapıldığı hatırlatıldı.

Geçen yıl Meriç Nehri kenarında düzenlenen belli alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden düzenleme yapılacağı ve bu alanlarda 96 adet kamelya ünitesi bulunduğu belirtildi.

14 adet ünite Keşan'a gönderildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14 ünitenin, 8 adeti mülkiyet sorunlarından dolayı yapılmasına yeni başlanan Keşan ilçemizdeki mesire alanına ve 6'sı ise Keşanlı kadınlarımızın kendi el emeği ile ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İzzeti İkram Pazarı'na kurulmak üzere Keşan İlçemize gönderilmiştir.

Hali hazırda 82 adet kamelya ünitesi Meriç Nehri kenarında pandemi koşullarının iyileşmesi ile halkımıza hizmet vermeye devam edecektir. İhtiyaç duyulması halinde bütün mesire alanlarımıza ilave üniteler konulması imkanlarımız dahilindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

CHP Edirne İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenledi.

Törende, İl Başkanı Fevzi Pekcanlı anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Pekcanlı, TBMM'nin açılışının 101. yıldönümünü kutladı.

TBMM'nin Türk milleti için büyük önem arz ettiğini belirten Pekcanlı, "Yüzyıl önce milletinin sözünü söyleyecek ve egemenliğini kullanacak, kendi iradesiyle ilgili söz sahibi olacak bir meclisi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere atalarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Türk milletinin bugünlere gelmek için büyük mücadeleler verdiğini ifade ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Törene, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Yaver Tetik ile partililer katıldı.