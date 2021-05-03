Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Asutay'ın editörlüğünü üstlendiği "Çocuk ve Gençlik Yazını Metinlerinin Derslere Uyarlanması" isimli kitap yayınlandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan araştırmacıların yazılarından derlenen ve Almanca olarak yayınlanan kitap, çocuk ve gençlik edebiyatı metinlerinin edebiyat ve dil eğitimine uyarlanmasına yönelik öneriler içeriyor.

Öğrenciler Furkan Koca, Nihal Ural, Binnur Arabacı, Dilek Demirbaş, Aliyar Çınar, Yasemin Halıcı ve Beyzanur Kenger'in bölüm yazarları arasında olduğu kitabın çocuk ve gençlik edebiyatı metinlerinden oluştuğunu belirten Asutay, eğitime uyarlama kavramını bu kitapta öğrencilere uygun hale getirdiklerini ifade etti.

"Özgül Öğrenme Bozukluğu" kitabı yayınlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker'in editörlüğünü ve bölüm yazarlığını yaptığı "Özgül Öğrenme Bozukluğu" kitabı yayınlandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Klinikleri-Çocuk Psikiyatrisi-Özel Konular başlığı altında yayımlanan ve 8 bölümden oluşan kitapta, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Leyla Bozatlı ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Cem Aykutlu'nun da bölümleri yer alıyor.

Görker, akademisyen ve araştırmacı 8 farklı yazar tarafından hazırlanan kitabın, Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) konusunda çalışan uzmanlara ve literatüre önemli bir katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.