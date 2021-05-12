TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Devlet Hastanesi'nde hemşireleri ziyaret etti.

Milletvekili Aksal, Hemşireler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Keşan Devlet Hastanesini ziyaret ederek hemşirelerin gününü kutladı.

Hastanenin aşı uygulama merkezinde de incelemede bulunan Milletvekili Aksal, aşı duyarlılığı gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, İpsala'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Edirne İl Yönetim Kurulu Üyesi Turan Girgin ve eşi Fatma Girgin'i ziyaret eden İba, ardından İpsala İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Akman ve eşi Mehmet Akman'ı aile şirketlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu.

Sarıcaali köyünü ziyaret eden İba, hayatını kaybeden köy muhtarı Bahattin Kaya'nın ailesine taziyede bulundu.

Ziyaretleri kapsamında İba, çeltik üreticisi Hasan Yavaş'a bereketli bir sezon dileyen İba, çeltik ekim başlangıcı dolayısıyla ilk tohumları toprakla buluşturdu.